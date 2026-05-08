Giro d’Italia nel sud pontino attesa anche a Gaeta Le strade chiuse e i divieti

Nella provincia di Latina si intensifica l’attesa per il passaggio della settima tappa del Giro d’Italia, prevista per venerdì 15 maggio. La corsa partirà da Formia e attraverserà diverse zone del sud pontino, coinvolgendo anche la città di Gaeta. Sono state predisposte chiusure di strade e divieti di sosta lungo il percorso, per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza. La giornata prevede variazioni nella viabilità, con accesso limitato alle zone interessate.

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