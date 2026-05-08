Giro d’Italia nel sud pontino attesa anche a Gaeta Le strade chiuse e i divieti
Nella provincia di Latina si intensifica l’attesa per il passaggio della settima tappa del Giro d’Italia, prevista per venerdì 15 maggio. La corsa partirà da Formia e attraverserà diverse zone del sud pontino, coinvolgendo anche la città di Gaeta. Sono state predisposte chiusure di strade e divieti di sosta lungo il percorso, per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza. La giornata prevede variazioni nella viabilità, con accesso limitato alle zone interessate.
Cresce l’attesa per il Giro d’Italia nella provincia di Latina. La settima tappa di questa 109esima edizione di quella che non è solo una competizione sportiva parte da Formia venerdì 15 maggio e attraversa alcuni dei territori del sud pontino.La tappa Formia–Blockhaus è stata presentata.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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