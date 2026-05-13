Giro d’Italia | l’Identity Point arriva a Praia a Mare per la CIE
A partire da oggi, a Praia a Mare, è possibile ottenere l’Identity Point per richiedere la nuova carta d’identità elettronica senza recarsi in comune. Questa iniziativa riguarda tutti coloro che devono rinnovare la carta, che sarà obbligatoria dal 3 agosto, data in cui la vecchia versione cartacea diventerà invalida. Il servizio mira a facilitare il processo di richiesta e consegna della nuova carta, offrendo un’alternativa più semplice e veloce.
? Punti chiave Come si ottiene la nuova carta senza andare in comune?. Perché la vecchia carta d'identità cartacea scadrà il 3 agosto?. Dove si sposterà l'ufficio mobile dopo la tappa di Praia a Mare?. Chi gestisce direttamente le pratiche burocratiche nei villaggi del Giro?.? In Breve Scadenza documenti cartacei fissata per il 3 agosto 2026 in tutta l'Unione Europea.. Collaborazione tra Istituto Poligrafico, Ministero dell'Interno e Dipartimento per la Trasformazione Digitale.. Servizio disponibile nei villaggi di partenza dopo l'apertura avvenuta tra Catanzaro e Cosenza.. Integrazione con app CieID per tre diversi livelli di sicurezza informatica nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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