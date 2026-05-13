Giro d’Italia | l’Identity Point arriva a Praia a Mare per la CIE

A partire da oggi, a Praia a Mare, è possibile ottenere l’Identity Point per richiedere la nuova carta d’identità elettronica senza recarsi in comune. Questa iniziativa riguarda tutti coloro che devono rinnovare la carta, che sarà obbligatoria dal 3 agosto, data in cui la vecchia versione cartacea diventerà invalida. Il servizio mira a facilitare il processo di richiesta e consegna della nuova carta, offrendo un’alternativa più semplice e veloce.

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