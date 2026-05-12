Giro d’Italia 2026 la tappa di domani Praia a Mare-Potenza | percorso orari tv

Il Giro d’Italia 2026 riprende dopo la pausa e il trasferimento dalla Bulgaria all’Italia, con la tappa di domani che collega Praia a Mare a Potenza. Il percorso si snoda attraverso le strade del sud Italia e prevede orari di partenza e arrivo, oltre alla copertura televisiva. La gara riprende con l’obiettivo di completare il percorso previsto nel calendario della corsa.

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