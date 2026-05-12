Giro d’Italia 2026 la tappa di domani Praia a Mare-Potenza | percorso orari tv
Il Giro d’Italia 2026 riprende dopo la pausa e il trasferimento dalla Bulgaria all’Italia, con la tappa di domani che collega Praia a Mare a Potenza. Il percorso si snoda attraverso le strade del sud Italia e prevede orari di partenza e arrivo, oltre alla copertura televisiva. La gara riprende con l’obiettivo di completare il percorso previsto nel calendario della corsa.
Dopo il giorno di pausa ed il trasferimento dalla Bulgaria al territorio italiano, il Giro d’Italia 2026 è pronto a ripartire. La Corsa Rosa inizierà il suo percorso italiano partendo dalla Calabria con la tappa di oggi che partirà da Catanzaro e si concluderà a Cosenza. Domani invece la carovana affronterà una quinta frazione ostica, con l’arrivo nel capoluogo della Basilicata. Si iniziano ad affrontare le prime salite italiane di questo Giro in attesa delle grandi tappe montuose. La classifica generale, esclusi i ritiri, deve ancora delinearsi e Guillermo Thomas Silva (XDS Astana) dovrà difendere la preziosa maglia rosa. La quinta tappa presenta un finale imprevedibile, con un dislivello totale di 4100 metri.🔗 Leggi su Oasport.it
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