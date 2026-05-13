Giro d’Italia highlights tappa 5 Arrieta eroe | prima la caduta poi la rimonta folle

Durante la quinta tappa del Giro d’Italia, lunga 203 chilometri da Praia a Mare a Potenza, uno degli atleti dello UAE Team Emirates ha attirato l’attenzione. Dopo una caduta, l’atleta ha reagito con una rimonta spettacolare, riuscendo a conquistare la vittoria. La gara si è svolta lungo un percorso caratterizzato da diverse variazioni di ritmo e sfide altimetriche, con molti corridori impegnati nel tentativo di mantenere la posizione.

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