Giro d’Italia highlights tappa 5 Arrieta eroe | prima la caduta poi la rimonta folle
Durante la quinta tappa del Giro d’Italia, lunga 203 chilometri da Praia a Mare a Potenza, uno degli atleti dello UAE Team Emirates ha attirato l’attenzione. Dopo una caduta, l’atleta ha reagito con una rimonta spettacolare, riuscendo a conquistare la vittoria. La gara si è svolta lungo un percorso caratterizzato da diverse variazioni di ritmo e sfide altimetriche, con molti corridori impegnati nel tentativo di mantenere la posizione.
Lo spagnolo Igor Arrieta di UAE Team Emirates vince la quinta tappa del Giro d’Italia, da Praia a Mare (Cosenza) a Potenza lunga 203 chilometri. Arrieta precede il portoghese Afonso Eulalio di Bahrain Victorius che è la nuova maglia rosa. Terzo l’uruguaiano Thomas Silva di XDS Astana. L'azzurro Giulio Ciccone di Lidl-Trek perde la maglia rosa. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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