Arrieta cade e sbaglia strada ma rimonta e vince la 5° tappa al Giro d’Italia | Era impossibile guidare Eulalio in maglia rosa
Durante la quinta tappa del Giro d’Italia, lunga 203 chilometri da Praia a Mare a Potenza, si sono verificati vari eventi insoliti. Un corridore è caduto e ha perso terreno, subito seguito da un altro atleta che è scivolato durante la corsa. Inaspettatamente, un ciclista portoghese ha sbagliato strada, ma è riuscito a recuperare e a vincere la tappa. La corsa si è conclusa con un cambio di leadership e l’atleta portoghese in maglia rosa.
Prima cade Arrieta, poi cade Eulalio, poi il portoghese sbaglia strada ma rimonta e vince. La quinta tappa del Giro d’Italia – quella da Da Praia a Mare a Potenza per 203 chilometri – è stata una tappa folle e piena di colpi di scena fino alla fine. A trionfare è stato lo spagnolo Igor Arrieta (UAE), davanti al portoghese Afonso Eulalio (Baharain Victorius) che è la nuova maglia rosa con diversi minuti di vantaggio. Ma il finale di tappa è stato veramente rocambolesco, con le cadute prima di Arrieta e poi di Eulalio, protagonisti insieme di una lunga fuga. Lo spagnolo, intimorito dalla scivolata, ha anche sbagliato strada, mancando una curva. Ma ha avuto comunque la forza di recuperare oltre 10? quando era a mille e 500 metri dal traguardo, riprendere Eulalio e bruciarlo sul rettilineo finale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie correlate
Giro d’Italia 2026, quinta tappa: Arrieta vince a Potenza tra cadute e strade sbagliate. Eulalio si prende la maglia rosaLo spagnolo della UAE Team Emirates-XRG trionfa nella Praia a Mare-Potenza di 203 km dopo una tappa caotica.
LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga bidone in porto! Ad Arrieta una frazione folle, Eulalio maglia rosa con tanti minuti di vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 17.
Si parla di: Che Potenza Arrieta! Cade, sbaglia strada, ma riprende Eulalio e vince: rivivi il pazzo finale.
Ciclismo, Giro, Arrieta vince a Potenza, Eulalio maglia rosaRoma, 13 mag. (askanews) – Igor Arrieta conquista la quinta tappa del Giro d’Italia 2026 al termine di una giornata caotica e spettacolare da Praia a Mare a Potenza, segnata dalla pioggia battente, da ... askanews.it
Igor Arrieta vince al Giro d’Italia: Finale caotico, è il successo più importante della mia carrieraSi conclude con l'incredibile vittoria di Igor Arrieta la quinta tappa del Giro d'Italia 2026. Sotto una pioggia incessante che ha accompagnato i ... oasport.it