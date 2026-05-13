Arrieta cade e sbaglia strada ma rimonta e vince la 5° tappa al Giro d’Italia | Era impossibile guidare Eulalio in maglia rosa

Durante la quinta tappa del Giro d’Italia, lunga 203 chilometri da Praia a Mare a Potenza, si sono verificati vari eventi insoliti. Un corridore è caduto e ha perso terreno, subito seguito da un altro atleta che è scivolato durante la corsa. Inaspettatamente, un ciclista portoghese ha sbagliato strada, ma è riuscito a recuperare e a vincere la tappa. La corsa si è conclusa con un cambio di leadership e l’atleta portoghese in maglia rosa.

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