Giro d’Italia Formichetti | Chieti e il Blockhaus tappe fondamentali della corsa rosa

L’Abruzzo si prepara ad accogliere nuovamente il Giro d’Italia con due tappe che si svolgeranno tra la Maiella e Chieti. Le tappe sono considerate tra le più significative della corsa rosa e attireranno numerosi appassionati lungo il percorso. La regione si prepara ad accogliere i ciclisti e i tifosi, con l’attenzione rivolta alle località coinvolte nel percorso.

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