Giro d’Italia Formichetti | Chieti e il Blockhaus tappe fondamentali della corsa rosa
L’Abruzzo si prepara ad accogliere nuovamente il Giro d’Italia con due tappe che si svolgeranno tra la Maiella e Chieti. Le tappe sono considerate tra le più significative della corsa rosa e attireranno numerosi appassionati lungo il percorso. La regione si prepara ad accogliere i ciclisti e i tifosi, con l’attenzione rivolta alle località coinvolte nel percorso.
L’Abruzzo si prepara a riabbracciare il Giro d’Italia con due tappe destinate a richiamare migliaia di appassionati tra la Maiella e Chieti. Venerdì 15 maggio è previsto l’arrivo in salita sul Blockhaus dopo la tappa più lunga dell’edizione 2026, 246 chilometri da Formia, mentre il 16 maggio la.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie correlate
Giro d’Italia 2026, percorso durissimo: Blockhaus, Pila, Giau e Piancavallo possono decidere la Corsa RosaIl Giro d’Italia 2026 si annuncia come una corsa completa, selettiva e ricca di trappole fin dalle prime giornate.
Giro d’Italia 2026 chi vince quanto guadagna: premi, tappe e favoriti della Corsa RosaPer la 109esima edizione, il Giro d’Italia 2026 parte eccezionalmente dalla Bulgaria.
Temi più discussi: Il ritorno del Giro d’Italia sul Blockhaus e a Chieti: cresce l'attesa; Giro d’Italia 2026, arrivo sul Blockhaus e partenza da Chieti; Inchiesta Giro d’Italia: quanto è costato portarlo in Umbria negli anni scorsi. Gli scenari futuri; Giro d’Italia, martedì la presentazione della tappa abruzzese.
?? All'Emiciclo la presentazione della tappa abruzzese del Giro d'Italia e del Giro-E con il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e del delegato RCS Sport Maurizio Formichetti facebook
Giro d’Italia 2026, l’Abruzzo presenta la tappa del BlockhausLa salita sarà affrontata dal versante di Roccamorice, considerato il più impegnativo, con pendenze fino al 20 per cento. Sabato 16 maggio il Giro ripartirà da Chieti, da piazza San Giustino, in ... abruzzolive.it
Giro d’Italia: presentata la tappa abruzzese, arrivo sul Blockhaus e la successiva partenza da ChietiÈ stata presentata oggi a Palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, la tappa abruzzese del Giro d’Italia 2026 con arrivo sul Blockhaus, e la successiva partenza da Chieti insieme alla partecipazione del Team ... rete8.it