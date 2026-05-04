Giro d’Italia 2026 percorso durissimo | Blockhaus Pila Giau e Piancavallo possono decidere la Corsa Rosa

Il percorso del Giro d’Italia 2026 è stato annunciato e presenta tappe molto impegnative, con salite ripide e scenari impegnativi. Tra le tappe più dure ci sono le ascese verso Blockhaus, Pila, Giau e Piancavallo, che potrebbero influenzare in modo decisivo la classifica generale. La corsa inizierà con molte sfide e richiederà ai ciclisti grande resistenza fin dalle prime tappe.

Il Giro d’Italia 2026 si annuncia come una corsa completa, selettiva e ricca di trappole fin dalle prime giornate. La Grande Partenza sarà in Bulgaria, con tre tappe iniziali, poi il ritorno in Italia dalla Calabria e un percorso che crescerà progressivamente di difficoltà fino al durissimo trittico finale tra Dolomiti e Friuli. In mezzo, una sola cronometro individuale, lunga 42km tra Viareggio e Massa. Le prime tappe offriranno subito scenari diversi: possibile volata nella Nesebar-Burgas, frazione più insidiosaverso Valiko Tarnovo e arrivo nella capitale Sofia dopo il GPM di Borovets. Dopo il primo riposo, il Giro ripartirà dalla Calabria con la Catanzaro-Cosenza, poi spazio alla mossa verso Potenza, tappa mossa e piena di strappi.🔗 Leggi su Sportface.it

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