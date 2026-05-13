Giro d’Italia cresce l’attesa nel sud pontino Le misure per sicurezza e viabilità
L’attesa per il passaggio del Giro d’Italia nel sud pontino aumenta in vista della tappa del 15 maggio che collega Formia al Blockhaus. Le autorità hanno predisposto misure di sicurezza e di gestione del traffico lungo il percorso, coinvolgendo diverse forze dell’ordine e servizi di pronto intervento. La tappa rappresenta un momento importante per la zona, che si prepara ad accogliere gli appassionati e i partecipanti della corsa ciclistica.
Cresce l’attesa per il Giro d’Italia che attraversa il sud pontino con la settimana tappa, Formia–Blockhaus, del 15 maggio. Si parte appunto da Formia intorno alle 10.45 con i ciclisti che attraversano poi i territori di Itri, Fondi, Sperlonga, Gaeta e anche Spigno Saturnia e Minturno.Le.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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