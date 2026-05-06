Giro d’Italia nel sud pontino Scuole chiuse anche a Itri Come cambia la viabilità
Il sud della provincia di Latina si appresta ad accogliere la settima tappa del Giro d’Italia, che si svolgerà venerdì 15 maggio. La corsa partirà da Formia e interesserà diversi centri del territorio durante il passaggio. Per l’occasione, molte scuole nella zona di Itri resteranno chiuse, mentre le autorità hanno predisposto modifiche alla viabilità per consentire il passaggio della carovana ciclistica.
Il sud della provincia di Latina si prepara al passaggio del Giro d’Italia. Parla infatti pontino la settima tappa della 109esima edizione che parte da Formia e attraversa alcuni dei centri del territorio nella giornata di venerdì 15 maggio.Le strade chiuse e come cambia la viabilità Tra questi.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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