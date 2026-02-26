giro di sardegna paletti maglia bianca

Il 21enne Luca Paletti ha indossato la maglia bianca di leader dei Giovani nella prima tappa del Giro della Sardegna, corsa a tappe che è ritornata dopo assenza di 15 anni grazie all’impegno dell’ex professionista Fabio Aru. La prima frazione, la più lunga del Sardegna che si concluderà domenica ad Olbia, è stata caratterizzata da una fuga dopo pochi chilometri dal via controllata dal gruppo. A 22 km dall’arrivo al comando si formava un quartetto che è andato contendersi la vittoria con Nicolò Garibbo che ha sorpresa superava il favorito Filippo Zana. Nel drappello degli inseguitori che ha sprintato per la quinta piazza si è piazzato al 12° posto assoluto e primo del Giovani il modenese Luca Paletti Team Bardiani che ha preceduto il campione del mondo under 23 Lorenzo Finn. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

