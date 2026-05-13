Nella quinta tappa del Giro d’Italia 2026, lunga 203 chilometri da Praia a Mare a Potenza, è arrivato il successo di Igor Arrieta dell’UAE Team Emirates XRG. Al termine della corsa, Eulalio si è aggiudicato la maglia Rosa, prendendo il comando della classifica generale. La corsa si è conclusa con questa vittoria, in una tappa caratterizzata da diverse fasi di fuga e di attacchi tra i ciclisti.

Igor Arrieta, dell’UAE Team Emirates XRG, ha vinto la quinta tappa del Giro d’Italia 2026, la Praia a Mare-Potenza di 203 km. Lo spagnolo ha battuto, al termine di un finale rocambolesco, il portoghese Afonso Oliveira Eulalio (Bahrain Victorious), nuova maglia Rosa e Bianca. Il racconto della quinta tappa del Giro d’Italia. Giornata segnata dalla pioggia e da una lunga fuga partita dalla mattina. Tante emozioni nel finale con i due fuggitivi che sono caduti entrambi. Il momento clou ai -2 km dall’arrivo quando Arrieta ha sbagliato strada. Lo spagnolo a 1500 metri dal traguardo aveva 10? di ritardo da Eulalio. Sul finale in leggera salita è risalito a velocità doppia, superando il portoghese che però può sorridere visto che è la nuova maglia Rosa.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro d’Italia 2026: Arrieta vince la quinta tappa, Eulalio nuova maglia Rosa, l’ordine di arrivo

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