Giro d’Italia ad Arrieta la quinta tappa Eulalio nuova maglia rosa
Igor Arrieta ha vinto la quinta tappa del Giro d'Italia, corsa mercoledì 13 maggio, e ha indossato la nuova maglia rosa. La gara si è svolta nella giornata di oggi, con il ciclista che ha tagliato il traguardo per primo. La vittoria si è verificata durante la tappa in un contesto di competizione tra i partecipanti, con la maglia rosa che è passata a un nuovo portatore.
(Adnkronos) – Igor Arrieta vince la quinta tappa del Giro d'Italia oggi, mercoledì 13 maggio. Lo spagnolo dell'Uae team Emirates Xrg trionfa nella Praia a Mare-Potenza di 203 km, imponendosi in una volata a due sul compagno di fuga, il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), staccato di due secondi. Terzo a 51" l'uruguayano Guillermo Thomas. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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