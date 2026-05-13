Giro d’Italia ad Arrieta la quinta tappa Eulalio nuova maglia rosa

Igor Arrieta ha vinto la quinta tappa del Giro d'Italia, corsa mercoledì 13 maggio, e ha indossato la nuova maglia rosa. La gara si è svolta nella giornata di oggi, con il ciclista che ha tagliato il traguardo per primo. La vittoria si è verificata durante la tappa in un contesto di competizione tra i partecipanti, con la maglia rosa che è passata a un nuovo portatore.

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