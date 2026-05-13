Arrieta vince a Potenza la 5^ tappa del Giro Eulalio nuova maglia rosa
Nella quinta tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 203 chilometri tra Praia a Mare e Potenza, lo spagnolo Igor Arrieta, in forza al team UAE Emirates-XRG, si è imposto al termine della competizione. Con questa vittoria, Arrieta ha conquistato la tappa e la maglia rosa, che prima era indossata da Eulalio. La corsa è stata caratterizzata da un percorso impegnativo e da una lotta tra i principali protagonisti.
POTENZA - Lo spagnolo Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG) trionfa nella quinta tappa del Giro d'Italia 2026, la Praia a Mare-Potenza di 203 chilometri. Secondo posto per il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), terzo l'uruguaiano Thomas Silva (XDS Astana). L'azzurro Giulio Ciccone (Lidl-Trek) perde la maglia rosa che da domani verrà indossata dallo stesso Eulalio. La corsa, segnata dal maltempo, si è animata con una fuga partita intorno ai 50 chilometri. Afonso Eulalio (Bahrain Victorious), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Lorenzo Milesi e Einer Rubio (Movistar), Ben Turner (Netcompany Ineos), Gianmarco...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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