Arrieta vince a Potenza la 5^ tappa del Giro Eulalio nuova maglia rosa

Nella quinta tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 203 chilometri tra Praia a Mare e Potenza, lo spagnolo Igor Arrieta, in forza al team UAE Emirates-XRG, si è imposto al termine della competizione. Con questa vittoria, Arrieta ha conquistato la tappa e la maglia rosa, che prima era indossata da Eulalio. La corsa è stata caratterizzata da un percorso impegnativo e da una lotta tra i principali protagonisti.

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