Giro d’Italia 2026 | la guida completa Percorso tv favoriti tutto ciò che serve da sapere

Il Giro d’Italia 2026 si terrà dal 8 al 31 maggio, coinvolgendo circa tre settimane di competizione. La corsa attraverserà diverse regioni italiane, con tappe pianificate in varie località lungo il percorso. La trasmissione sarà visibile in diretta su alcune televisioni e piattaforme digitali. Sono stati annunciati alcuni favoriti tra i ciclisti professionisti, mentre il percorso e le tappe principali sono stati ufficializzati nelle ultime settimane.

Il Giro d’Italia 2026 si correrà da venerdì 8 maggio a domenica 31 maggio: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, quasi 3500 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade del Bel Paese, anche se la partenza e le prime tre frazioni si svilupperanno in Bulgaria. La Corsa Rosa si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un percorso particolarmente impegnativo con grandi salite (soprattutto nel finale), una lunga cronometro e frazioni a disposizione dei velocisti. Il danese Jonas Vingegaard si presenterà con tutti i favori del pronostico e andrà a caccia del suo primo sigillo sulle strade del Bel Paese, in modo da completare la sempre prestigiosa Tripla Corona.🔗 Leggi su Oasport.it

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