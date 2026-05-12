Giro d’Italia 2026 tutte le classifiche | Sevilla resta primo tra gli scalatori Magnier guida nella graduatoria a punti

Da oasport.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della quarta tappa del Giro d’Italia 2026, una prova di 138 chilometri tra Catanzaro e Cosenza, sono stati aggiornati i vertici delle classifiche principali. Sevilla si conferma in testa nella graduatoria degli scalatori, mentre Magnier guida quella a punti. Nessun cambiamento invece nelle classifiche a tempo, dove i leader rimangono invariati rispetto alle tappe precedenti. La competizione prosegue con altri giorni di gara ancora da disputare.

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