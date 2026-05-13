Giro d’Italia 2026 | l’Abruzzo sbarca nel villaggio con il marchio Pap

Da ameve.eu 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Giro d’Italia del 2026, l’Abruzzo sarà presente nel villaggio con un prodotto marchiato Pap, una piccola azienda di Penne. La partecipazione si distingue per l’opportunità di competere con sponsor internazionali, nonostante le dimensioni ridotte. Tra le novità, ci sono anche le pizze al padellino offerte nei food truck, che attireranno l’attenzione dei visitatori. La manifestazione prevede inoltre eventi e stand dedicati alle specialità locali.

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?? Punti chiave Come farà una piccola azienda di Penne a sfidare gli sponsor internazionali? Cosa rende speciale la pizza al padellino servita nei food truck? Perché i fondi regionali sono stati decisivi per questo progetto? Come potrà il marchio Pap trasformare questa vetrina in un franchising nazionale??? In Breve Michelangelo Barbarossa guida lo sviluppo strategico del format tramite modello franchising nazionale. Danilo Cretarola coordina l'azienda con sede alle porte di Penne. Investime .🔗 Leggi su Ameve.eu

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