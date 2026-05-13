Giro d’Italia 2026 | l’Abruzzo sbarca nel villaggio con il marchio Pap

Nel Giro d’Italia del 2026, l’Abruzzo sarà presente nel villaggio con un prodotto marchiato Pap, una piccola azienda di Penne. La partecipazione si distingue per l’opportunità di competere con sponsor internazionali, nonostante le dimensioni ridotte. Tra le novità, ci sono anche le pizze al padellino offerte nei food truck, che attireranno l’attenzione dei visitatori. La manifestazione prevede inoltre eventi e stand dedicati alle specialità locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui