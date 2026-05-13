Giro d’Italia 2026 la tappa di oggi | da Praia a Potenza programma e orari
Oggi il Giro d’Italia 2026 attraversa Calabria e Basilicata, con partenza da Praia e arrivo a Potenza. La tappa prevede un percorso che si sviluppa lungo le strade di queste due regioni del Sud Italia, con i corridori impegnati in una frazione che si concentra sulla salita verso la città lucana. Tra i protagonisti ci sarà il portacolori della maglia rosa, che punta a conservare la leadership generale. Gli orari di partenza e arrivo sono stati comunicati dagli organizzatori.
Il Giro d’Italia entra nel vivo: la tappa di oggi porterà i corridori dalla Calabria alla Basilicata con Ciccone che vuole mantenere la maglia rosa Il Giro d’Italia 2026 cambia marcia ed esplora la seconda regione del Sud. Quinta tappa, 203 chilometri da Praia a Mare a Potenza: un tracciato insidioso, studiato per selezionare senza pietà, ma anche per permettere a chi è davanti di allungare. Si parte subito con il GPM di Pestrieri (13,5 km al 4,8%), ma il vero spartiacque è la Montagna Grande di Viggiano: 6,6 km al 9,1% di media, punte al 15%. Lì si scrive la tappa. Chi resiste in quota affronta il Chilometro Red Bull e lo strappo della Sellata.🔗 Leggi su Sportface.it
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