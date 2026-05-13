Giro d’Italia 2026 la tappa di oggi | da Praia a Potenza programma e orari

Oggi il Giro d’Italia 2026 attraversa Calabria e Basilicata, con partenza da Praia e arrivo a Potenza. La tappa prevede un percorso che si sviluppa lungo le strade di queste due regioni del Sud Italia, con i corridori impegnati in una frazione che si concentra sulla salita verso la città lucana. Tra i protagonisti ci sarà il portacolori della maglia rosa, che punta a conservare la leadership generale. Gli orari di partenza e arrivo sono stati comunicati dagli organizzatori.

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