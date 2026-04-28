La sesta tappa del Giro d’Italia 2026 si svolgerà in Campania, con partenza da Paestum e arrivo a Napoli. La frazione, lunga 142 km, si terrà giovedì 14 maggio. Il percorso attraversa la provincia di Salerno e si concluderà nel capoluogo partenopeo. Si prevede una volata di gruppo, anche se bisognerà monitorare eventuali tentativi di fuga da parte di finisseur.

La sesta tappa del Giro d’Italia 2026 si correrà in Campania. Giovedì 14 maggio infatti i corridori si cimenteranno in un percorso lungo 142 km che prevede una partenza da Paestum, dunque in provincia di Salerno, ed un arrivo nel capoluogo Napoli. Si tratta di una frazione breve e perlopiù pianeggiante. Nella prima sezione si corre lungo la costa tirrenica; una volta arrivati a Salerno, i corridori saliranno verso Cava de’ Tirreni in quello che sarà il primo ed unico GPM della giornata, preludio della piana intorno al vulcano Vesuvio. Dopo essere transitati da Nola, i protagonisti percorreranno gli ultimi 70 km transitando in diversi centri abitati senza soluzione di continuità, facendo dunque i conti con le classiche insidie urbane, vedi ostacoli ed arredi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, sesta tappa Paestum-Napoli: volata probabile, ma occhio ai finisseur

Notizie correlate

Leggi anche: Giro d’Italia 2026, terza tappa Plovdiv-Sofia: sarà volata nell’ultima frazione in Bulgaria

LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Seixas cala il tris in volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:43 Lo spagnolo Javier Romo della Movistar Team chiude terzo con un ritardo di poco superiore al minuto.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Giro d’Italia 2026: il percorso, le 21 tappe e le stellette di difficoltà; Giro d'Italia 2026: altimetria e percorso di tutte le tappe; Battipaglia. Giro d'Italia 2026: Litoranea blindata per il passaggio della carovana rosa (varato il piano traffico); Le salite del Giro d’Italia 2026: tutti i GPM e le categorie tappa per tappa. Giau, Duran e Piancavallo fanno paura.

Giro d’Italia 2026, sesta tappa Paestum-Napoli: volata probabile, ma occhio ai finisseurLa sesta tappa del Giro d'Italia 2026 si correrà in Campania. Giovedì 14 maggio infatti i corridori si cimenteranno in un percorso lungo 142 km che ... oasport.it

Tutte le Regioni e le province del Giro d’Italia 2026: dove passa la Corsa Rosa? Si sale da Sud, via all’esteroIl Giro d'Italia 2026 si avvicina a grandi passi: la grande partenza avrà luogo il prossimo 8 maggio, le prime tre frazioni si svolgeranno in Bulgaria e ... oasport.it

L'Accademia di Belle Arti di Napoli (in acronimo ABANA), in passerella al Premio Fashion in Paestum Città dei Templi 10 Edizione 2026 la cui sede è in Via Santa Maria di Costantinopoli 107 Napoli “La Scuola di Progettazione Artistica per l’Impresa e, nello s - facebook.com facebook