Giro d’Italia 2026 | golpe iberico a Potenza Tappa ad Arrieta maglia rosa a Eulalio
Durante la quinta tappa del 109° Giro d’Italia, lunga 203 chilometri, uno spagnolo ha conquistato la vittoria. La corsa, partita da Praia a Mare e arrivata a Potenza, ha visto il trionfo di un ciclista proveniente dall’UAE Team Emirates XRG. Nella stessa tappa, la maglia rosa è passata nelle mani di un altro corridore, anch’egli spagnolo. La gara si è conclusa con questa vittoria inaspettata e un cambio di leadership.
Lo spagnolo Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG) ha vinto la quinta tappa del 109° Giro d’Italia lungo i 203 chilometri che hanno portato la carovana rosa da Praia a Mare a Potenza. Il navarro ha completato la frazione in 5h07’51”, alla media di 39.564 kmh, precedendo di due secondi il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) con l’uruguaiano Thomas Silva (XDS Astana Team) terzo a 51”. Rivoluzionata la classifica generale con Eulalio, partito questa mattina da Praia a Mare con 1’11” di ritardo da Giulio Ciccone (Lidl Trek), nuova maglia rosa con 2’51” su Arrieta e 3’34” sul bresciano Christian Scaroni (XDS Astana Team). Ciccone, giunto con il gruppo dei favoriti con un distacco di 7’13”, è ora sceso in graduatoria al sesto posto, distanziato di 6’12”.🔗 Leggi su Tpi.it
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