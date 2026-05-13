Giro d’Italia 2026 | golpe iberico a Potenza Tappa ad Arrieta maglia rosa a Eulalio

Durante la quinta tappa del 109° Giro d’Italia, lunga 203 chilometri, uno spagnolo ha conquistato la vittoria. La corsa, partita da Praia a Mare e arrivata a Potenza, ha visto il trionfo di un ciclista proveniente dall’UAE Team Emirates XRG. Nella stessa tappa, la maglia rosa è passata nelle mani di un altro corridore, anch’egli spagnolo. La gara si è conclusa con questa vittoria inaspettata e un cambio di leadership.

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