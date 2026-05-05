Giro d’Italia del made in Italy | a Chieti la tappa abruzzese
Il 14 maggio a Chieti si svolgerà la giornata dedicata al Giro d’Italia del made in Italy, presso il Live campus Dromedian. L’evento è promosso dal ministero e fa parte di iniziative nazionali volte a promuovere il sistema produttivo italiano. La manifestazione intende mettere in evidenza le eccellenze italiane nel settore. La giornata prevede esposizioni e presentazioni legate ai prodotti e alle aziende italiane.
Il prossimo 14 maggio si terrà a Chieti, all’interno del Live campus Dromedian, la giornata dedicata al Giro d’Italia del made in Italy, iniziativa promossa dal ministero e inserita nel quadro delle iniziative a livello nazionale per la valorizzazione del sistema produttivo italiano.L’evento.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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