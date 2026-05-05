Giro d’Italia del made in Italy | a Chieti la tappa abruzzese

Il 14 maggio a Chieti si svolgerà la giornata dedicata al Giro d’Italia del made in Italy, presso il Live campus Dromedian. L’evento è promosso dal ministero e fa parte di iniziative nazionali volte a promuovere il sistema produttivo italiano. La manifestazione intende mettere in evidenza le eccellenze italiane nel settore. La giornata prevede esposizioni e presentazioni legate ai prodotti e alle aziende italiane.