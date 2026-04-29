Venerdì 8 maggio, a pochi giorni dalla partenza del Giro d’Italia 2026, si aggiunge un altro forfait importante. Dopo le assenze già annunciate, anche Richard Carapaz non prenderà parte alla gara che partirà da Nesebar, in Bulgaria. La sua assenza si aggiunge a quella di altri grandi nomi che avevano già annunciato il loro forfait, lasciando il percorso più incerto per alcuni protagonisti di questa edizione.

Roma, 29 aprile 2026 - Mancava solo il sigillo dell'ufficialità per togliere dalla startlist del Giro d'Italia 2026 un altro pezzo da novanta e oggi è arrivata: venerdì 8 maggio neanche Richard Carapaz sarà al via di Nesebar ( Bulgaria ). Il forfait di Carapaz. Ad annunciarlo è la sua EF Education-EasyPost tramite i propri canali social. "Richard Carapaz salterà il Giro d'Italia 2026 mentre continua a recuperare dopo l'intervento chirurgico per la rimozione di una cista perineale e sposta così la sua attenzione sul Tour de France. Richie è di nuovo in bicicletta, pienamente impegnato nel lavoro che lo aspetta, e determinato a tornare nella sua forma migliore per luglio".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Altra defezione per il Giro d’Italia 2026: neanche Carapaz ci sarà

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