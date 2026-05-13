Giro d'Italia 2026 a Napoli chiuso anche un tratto dell'autostrada A1
Per il Giro d’Italia 2026, nella zona di Napoli sono stati temporaneamente chiusi alcuni tratti dell’autostrada A1, in particolare diversi rami di immissione. La chiusura si aggiunge ai divieti di parcheggio e di transito già in vigore nel centro cittadino, creando disagi per chi si sposta in zona. Queste misure sono state adottate per consentire lo svolgimento della corsa ciclistica e sono state comunicate dalle autorità competenti.
Oltre ai tanti disagi in città dovuti a divieti di parcheggio e di transito, problemi anche per chi arriva dall'autostrada: chiusi diversi rami di immissione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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