Lite in un bar spunta un coltello di 30 centimetri | poi la fuga disperata dai carabinieri

Durante una giornata movimentata a Bagnolo Mella si è verificata una lite in un bar, durante la quale è stato estratto un coltello di circa 30 centimetri. Dopo il confronto, l’individuo coinvolto è fuggito sul momento, mentre i carabinieri sono intervenuti per cercare di rintracciarlo. La situazione ha generato grande agitazione tra i presenti, che hanno assistito alla scena prima che l’autore della fuga si allontanasse.

Un coltello lungo 30 centimetri e tanta, tantissima tensione: è questo il bilancio di una giornata movimentata a Bagnolo Mella. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un cittadino italiano per porto abusivo d’armi, minaccia aggravata, resistenza e oltraggio a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Appena vede i carabinieri scappa: aveva un coltello di 30 centimetriScene da film d’azione quelle che si sono viste nei giorni scorsi in via Pra Millan, a Bressanone, quando i carabinieri del nucleo radiomobile sono... Argomenti più discussi: Terrore a Tropea, sparatoria in pieno giorno: lite al bar, un uomo ferito. Si costituisce il presunto autore · ilvibonese.it; Berlino, spari in un bar a Neukölln: terzo episodio in una settimana; Pachino | Lite in piazza a Marzamemi. E spunta un coltello. Un ferito; Omicidio a Napoli, ucciso Fabio Ascione, 20 anni. L'agguato a Ponticelli, colpito da killer in scooter. Tensione a Gela: lite in un bar degenera, ventenne ferito da una coltellata all'addome e trasferitoTensione a Caposoprano, un quartiere frequentato da giovani e ricco di attività commerciali. Una serata come tante, un confronto acceso all'interno del bar di viale Indipendenza e la lite che è degene ... lasicilia.it #Palermo, dalla lite sui social alla #rissa in strada: denunciate sei donne Nel quartiere #Settecannoli è stanno necessario l'intervento dei carabinieri per riportare la calma. Alla base del diverbio ci sarebbero motivi legati alla gelosia @TgrRai x.com Una furiosa lite tra ragazze si è conclusa con tre ferite in ospedale - facebook.com facebook