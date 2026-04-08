Elia Del Grande catturato su un’auto rubata l’ultima mossa disperata davanti ai carabinieri La fuga e l’amica | dove l’hanno ritrovato

Elia Del Grande, condannato per la strage della sua famiglia nel 1998, è stato catturato dopo una breve fuga durata pochi giorni. La polizia lo ha intercettato a bordo di un’auto rubata, durante un tentativo di fuga davanti ai carabinieri. La vicenda si è conclusa con il suo arresto e il ritrovamento dell’uomo insieme a un’amica. La notizia ha suscitato attenzione nelle cronache locali.

È durata pochi giorni la seconda fuga in sei mesi di Elia Del Grande, il 55enne di Cadrezzate, in provincia di Varese, condannato per la strage della sua famiglia del 7 gennaio 1998. Quel giorno uccise il padre Enea, la madre Alida e il fratello Enrico, che si opponevano al suo matrimonio. Condannato inizialmente all’ergastolo, la pena era stata ridotta in appello a trent’anni per il riconoscimento della semi infermità mentale, e dopo 25 anni di carcere era stato giudicato ancora socialmente pericoloso, finendo in una casa-lavoro prima in Emilia Romagna, poi ad Alba, in provincia di Cuneo. Il 5 aprile scorso, a Pasqua, uscito grazie a un permesso pasquale, non aveva fatto rientro nella struttura piemontese dove avrebbe dovuto restare fino al 12 aprile, lavorando come volontario in una mensa. 🔗 Leggi su Open.online

Elia Del Grande fermato, il triplice omicida in fuga era alla guida di un’auto rubataÈ stato rintracciato e arrestato nel primo pomeriggio di oggi Elia Del Grande, l’uomo già noto per la strage di Cadrezzate e da giorni irreperibile...

Fermato Elia Del Grande, era alla guida di un’auto rubata(Adnkronos) – E' stato fermato Elia Del Grande, il 50enne condannato per aver sterminato la sua famiglia, uccidendo il padre, la madre e il fratello...

Temi più discussi: Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga; Elia Del Grande è evaso di nuovo: non si è presentato nella casa lavoro di Alba. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate; Evaso per la seconda volta Elia del Grande, l'autore della strage di Cadrezzate; La storia di Elia Del Grande, il killer della ‘strage dei fornai’: dal massacro della famiglia alle due fughe.

Finisce la fuga di Elia del Grande, catturato nel Varesotto. Era alla guida di un'auto rubataDopo la seconda fuga dalla casa lavoro di Alba (Cn) l’uomo alla guida di una Fiat 500 è stato fermato dalle pattuglie dei Carabinieri di Gallarate che hanno incrociato l’autovettura in questione lungo ... rainews.it

Varese, catturato l'evaso Elia Del Grande che sterminò la famiglia: come lo hanno incastrato i CarabinieriÈ stato fermato Elia Del Grande, il cinquantenne condannato per aver sterminato la sua famiglia, uccidendo il padre, la madre e il fratello nel 1998, a Cadrezzate, nel Varesotto . L'uomo si era ... tg.la7.it

Finisce la fuga di Elia Del Grande, il cinquantenne condannato a 26 anni di carcere per l'omicidio della famiglia nel 1998. Ricercato dalla domenica di Pasqua quando sarebbe dovuto tornare nella casa-lavoro di Alba è stato rintracciato a bordo di un'auto ruba - facebook.com facebook

Elia Del Grande, evaso ad Alba: doveva restare altri 12 mesi in una casa-lavoro, poi la fuga. La compagna: «Non è pericoloso» x.com