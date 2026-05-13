Gioventù Nazionale Russo nominato commissario per la Città metropolitana
Mario Russo è stato nominato commissario di Gioventù Nazionale per la Città metropolitana di Reggio Calabria. La nomina è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi o le modalità. La sua designazione riguarda l’organizzazione e le attività del movimento giovanile nella zona, in attesa di ulteriori sviluppi o decisioni da parte dell’associazione. La notizia si inserisce nelle recenti comunicazioni ufficiali del gruppo politico giovanile.
Mario Russo è stato nominato commissario di Gioventù Nazionale per la Città metropolitana di Reggio Calabria. Il 29enne, già consigliere nazionale degli studenti universitari e primo eletto all’Università Mediterranea nella sua tornata elettorale, fa parte anche del Coordinamento regionale del.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Acqua, Fabio Ciciliano nominato Commissario straordinario nazionale, firmato primo atto
Gioventù Nazionale "invade" il quartiere Africano: "La città è nostra, riprendiamocela"I giovani di Fratelli d'Italia lanciano “l'assalto” a Gualtieri, su iniziativa dei “grandi” del partito di Giorgia Meloni.
Argomenti più discussi: Nuovo corso per Fenagifar: Francesco Ferro Russo è il nuovo presidente; Per la prima volta un abruzzese alla presidenza della Federazione nazionale associazioni giovani farmacisti; Fenagifar, ricambio ai vertici: Francesco Ferro Russo nuovo presidente dei giovani farmacisti; Fenagifar rinnova i vertici: Francesco Ferro Russo nuovo presidente.
?? Gioventù Nazionale, Mario Russo nominato commissario per la Città metropolitana di Reggio Calabria facebook
Gioventù Nazionale, Mario Russo nominato commissario per la Città metropolitana di Reggio CalabriaMario Russo è stato nominato commissario di Gioventù Nazionale per la Città metropolitana di Reggio Calabria. Ventinove anni, ex Consigliere Nazionale degli Studenti Universitari, primo eletto all’Uni ... strettoweb.com