Gioventù Nazionale Russo nominato commissario per la Città metropolitana

Mario Russo è stato nominato commissario di Gioventù Nazionale per la Città metropolitana di Reggio Calabria. La nomina è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui motivi o le modalità. La sua designazione riguarda l’organizzazione e le attività del movimento giovanile nella zona, in attesa di ulteriori sviluppi o decisioni da parte dell’associazione. La notizia si inserisce nelle recenti comunicazioni ufficiali del gruppo politico giovanile.

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