Il 10 aprile il presidente del Consiglio ha nominato un Prefetto come Commissario straordinario per affrontare la scarsità idrica nel paese. La nomina riguarda un funzionario che ricopre anche il ruolo di Capo del Dipartimento della Protezione Civile. La decisione è stata formalizzata con la firma del primo atto ufficiale. Il nuovo incarico si concentra sull'implementazione di interventi immediati per fronteggiare la crisi dell'acqua.

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio dei ministri ha conferito al Prefetto Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, l'incarico di Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. La nomina, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2026, segue la cessazione dell'incarico del dott. Nicola Dell'Acqua, avvenuta il 31 dicembre 2025. La durata del Commissario straordinario e della relativa Struttura di missione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027 dalla legge di bilancio 2026. Già nella giornata di ieri, il nuovo Commissario ha firmato il suo primo atto: il decreto commissariale n. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Acqua, Fabio Ciciliano nominato Commissario straordinario nazionale, firmato primo atto

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