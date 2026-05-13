Giovannini Asvis | un’assemblea di giovani per il futuro del Paese

Durante un'assemblea dedicata ai temi del futuro, si sono affrontati argomenti come i diritti delle donne, le sfide legate all'intelligenza artificiale e il ruolo dei giovani nel contesto italiano attuale. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti di diverse generazioni che hanno discusso di questioni rilevanti per il domani del Paese. Sono state condivise opinioni e prospettive su come affrontare le sfide sociali e tecnologiche del momento.

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I diritti delle donne, la sfida dell’intelligenza artificiale, il ruolo dei giovani nell’Italia di oggi. Quando l’ Asvis riflette sul futuro sostenibile ha una visione a 360 gradi. Come si è visto nel Festival dello Sviluppo sostenibile che ha fatto tappa in Emilia. Enrico Giovannini, direttore scientifico di Asvis, partiamo dai diritti delle donne. "Il problema dell’inclusione femminile non riguarda semplicemente il mercato del lavoro ma anche il funzionamento delle città. Se la città non semplifica certe attività complesse, crea una discriminazione per le donne". La soluzione? "Affidare alle donne un ruolo nel disegnare le politiche, valutarle, trovare soluzioni".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giovannini (Asvis): un’assemblea di giovani per il futuro del Paese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il 3 febbraio l’ASviS compie 10 anni. Giovannini: “Così costruiamo lo sviluppo sostenibile del Paese”Dal 2016 crisi democratiche, conflitti e clima entrano nel quotidiano ma oggi più che mai occorre guardare al futuro. ambiente, presidente tiso(confeuro) incontra direttore scientifico asvis giovanniniAndrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, ha incontrato ieri a Roma Enrico Giovannini, co-fondatore e... Argomenti più discussi: Giovannini (Asvis): un’assemblea di giovani per il futuro del Paese; ASviS, a Parma l'evento Futuro in corso: giovani idee per l'Italia; COMUNE DI PARMA * : FUTURO IN CORSO: GIOVANI IDEE PER L’ITALIA. Alla ricerca di un consenso tra le nazioni sui nuovi indicatori di benessere e sostenibilitàDiritti, istruzione, lavoro, ambiente ed equità nelle proposte del gruppo Beyond Gdp. Il documento vuole affiancare al Pil altri dati sulla qualità della vita. Può avere un grande impatto politico, ... ansa.it