Il 3 febbraio l’ASviS compie 10 anni Giovannini | Così costruiamo lo sviluppo sostenibile del Paese

Il 3 febbraio l’ASviS celebra il suo decimo anniversario. Dal 2016, crisi democratiche, conflitti e questioni climatiche sono diventate parte della vita quotidiana, rendendo ancora più evidente la necessità di proseguire sulla strada dello sviluppo sostenibile. Giovannini ha dichiarato che questa ricorrenza rappresenta un momento per riflettere e proseguire con impegno nel percorso intrapreso.

Dal 2016 crisi democratiche, conflitti e clima entrano nel quotidiano ma oggi più che mai occorre guardare al futuro. Ad Alta Sostenibilità, ospiti: Giovannini (ASviS), Cuffaro (Rai) e Giammaria (Rai). In studio Manieri e Viettone VIDEO 20226 Il 3 febbraio 2016 nasceva l’ASviS, l’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile, una novità assoluta nel panorama italiano, che riuniva al tempo 40 organizzazioni provenienti dal mondo imprenditoriale, accademico, sindacati, società civile ed enti no profit ed insieme operavano per perseguire i 17 obiettivi dell’Agenda 2030, che pochi mesi prima i 193 Paesi delle Nazioni Unite avevano siglato. A guardare indietro, il 2016 sembra un altro mondo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Notizie dal mondo ASviS, il 13 marzo l’evento ASviS sull’impatto del Pnrr sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile Ricerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Tutto quello che riguarda Il 3 febbraio l'ASviS compie 10 anni... Discussioni sull' argomento Il 3 e il 5 marzo doppio confronto con la Spagna: le scelte del tecnico Enrico Battisti; Giovannini, Anesi e le gioie olimpiche: Eravamo sicuri della medaglia nell’inseguimento a squadre, ma che rammarico per il bronzo…; Larve della farina per ripulire i mangimi contaminati: premiata una giovane friulana; Coppa Italia. La Prosecco Doc Imoco si beve Vallefoglia in tre set e raggiunge Novara in semifinale. Filippo Giovannini ha stabilito il nuovo personale sui 60 metri indoor 7"80 nei Campionati Italiani Master ad Ancona. Tenendo conto che è un neofita dell'atletica leggera e dello sprint. Complimenti alla freccia biancorossa 'Golden Man" @fanpiùattivi GOLDEN - facebook.com facebook Ottima prestazione per la piattaformista azzurra Jodoin Di Maria! Anche il sincro Conte-Giovannini ha ben figurato! x.com