ambiente presidente tisoconfeuro incontra direttore scientifico asvis giovannini

Ieri a Roma, Andrea Tiso, presidente di Confeuro, ha incontrato Enrico Giovannini, direttore scientifico dell’ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. L'incontro ha coinvolto rappresentanti di Confeuro e della rete che riunisce più di 300 soggetti della società civile impegnati nel settore ambientale. La discussione si è concentrata sulle tematiche legate allo sviluppo sostenibile e alle iniziative in atto nel settore agricolo.

Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, Confederazione Agricoltori Europei, ha incontrato ieri a Roma Enrico Giovannini, co-fondatore e direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), rete che riunisce oltre 300 soggetti della società civile impegnati nell'attuazione in Italia dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. L'incontro, costruttivo e di grande rilevanza, segue la recente adesione di Confeuro all'ASviS, fortemente voluta dal presidente Tiso nella convinzione che si tratti di "un passo significativo che rafforza l'impegno di Confeuro sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale.