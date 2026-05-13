Il cantautore indipendente di Ittiri ha pubblicato un nuovo brano intitolato “Piovono le Bombe”. La canzone si caratterizza per un forte impatto emotivo e tratta il tema della guerra da una prospettiva umana e concreta. La musica e i testi si concentrano sulle conseguenze del conflitto, senza utilizzare linguaggi astratti o deduzioni. La pubblicazione si inserisce nel percorso artistico dell’autore, noto per il suo stile diretto e coinvolgente.

““Piovono le Bombe” è un brano dal fortissimo impatto emotivo, con cui Giovanni Perino, cantautore indipendente di Ittiri (SS), affronta il tema della guerra da una prospettiva profondamente umana e dolorosamente reale. La narrazione prende forma attraverso gli occhi dei bambini e il dolore delle madri, creando un contrasto devastante tra l’innocenza dell’infanzia e la brutalità improvvisa del conflitto. La pioggia, simbolo tradizionalmente legato alla vita e alla rinascita, si trasforma qui in una metafora di distruzione, paura e perdita. Il ritornello, intenso e diretto, esprime un rifiuto netto della guerra, una presa di posizione chiara e consapevole contro ogni forma di violenza.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Giovanni Perino torna con un brano intenso e civile: ecco “Piovono le Bombe”

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