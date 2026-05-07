C’è un momento, quasi impercettibile, in cui la luce cambia e permette di vedere cose che prima non si notavano. È proprio da questa idea semplice che nasce “Linee di Fraunhofer”, l’ultimo singolo de L’eternauta, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il titolo fa riferimento ad un fenomeno scientifico: le linee di Fraunhofer sono segni invisibili presenti nella luce del sole che, una volta analizzati, permettono di capire da cosa è composta. Nel brano, questa immagine viene usata come metafora per parlare dei sentimenti: anche nelle relazioni, infatti, ci sono aspetti che non si vedono subito, ma che emergono solo con il tempo o quando si guarda più a fondo.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - L’eternauta torna con “Linee di Fraunhofer”, un brano che scava dentro le relazioni

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