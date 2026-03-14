Le tensioni tra Iran e Dubai si manifestano con attacchi di bombe nella città emiratina, causando danni e allarme tra la popolazione. Contestualmente, nel settore della moda, Luca Piattelli ha aperto un nuovo atelier a Mumbai, in India, dopo aver inaugurato un precedente spazio a New Delhi tre anni fa. Le notizie si susseguono senza collegamenti diretti tra gli eventi.

Dopo quello che ormai tre anni fa aveva inaugurato a New Dehli, in India, Luca Piattelli ha aperto un nuovo salone nel paese asiatico, a Mumbai. È il terzo atelier che l’imprenditore lucchese di nascita, ma chiesinese a tutti gli effetti, il cui esercizio principale ha sede proprio a Chiesina Uzzanese, apre in Asia; lo scorso anno aveva inaugurato un salone a Dubai, un atelier di lusso che ha trovato sede nella Regent Tower, un grattacielo eretto nella Business Bay, vero e proprio centro nevralgico della città. Anche per il nuovo salone, come per i due precedenti, è stata scelta una location prestigiosa e strategica, in una zona individuata, per vivervi, da tante stelle di Bollywood, le star del cinema indiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le bombe dell’Iran piovono su Dubai. Terrore anche all’atelier di Piattelli

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