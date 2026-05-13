Giovani protagonisti del Maggio Europeo | il Consiglio dei ragazzi invade il Comune
Mercoledì mattina, decine di giovani si sono riuniti nella sala del consiglio comunale di Rimini per partecipare alla Seduta Europea del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. L’aula era piena di studenti e giovani consiglieri, che hanno assistito e preso parte alle discussioni in un clima di grande partecipazione. La seduta ha visto interventi e interventi da parte dei giovani presenti, coinvolgendo anche studenti di altre scuole della zona.
Decine di giovani hanno riempito mercoledì mattina (13 maggio) la sala del consiglio comunale di Rimini per la Seduta Europea del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi: un'aula stracolma di voci, curiosità e partecipazione, dove i giovani consiglieri e altrettanti studenti di altre.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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