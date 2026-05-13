Giovani protagonisti del Maggio Europeo | il Consiglio dei ragazzi invade il Comune

Da riminitoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì mattina, decine di giovani si sono riuniti nella sala del consiglio comunale di Rimini per partecipare alla Seduta Europea del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. L’aula era piena di studenti e giovani consiglieri, che hanno assistito e preso parte alle discussioni in un clima di grande partecipazione. La seduta ha visto interventi e interventi da parte dei giovani presenti, coinvolgendo anche studenti di altre scuole della zona.

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Decine di giovani hanno riempito mercoledì mattina (13 maggio) la sala del consiglio comunale di Rimini per la Seduta Europea del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi: un'aula stracolma di voci, curiosità e partecipazione, dove i giovani consiglieri e altrettanti studenti di altre.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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