Giovani protagonisti della democrazia locale nasce il Forum studenti ‘Civis anch’io' | Fondamentale ascoltare i ragazzi

Un nuovo organismo permanente di monitoraggio è stato costituito a Cesena al termine del percorso di partecipazione civica ‘Civis Anch’io’, promosso dal Comune e rivolto agli studenti delle scuole superiori. Il Forum studenti ‘Civis anch’io’ è stato creato per coinvolgere i giovani nella vita democratica locale e ascoltare le loro opinioni. La scelta di istituire questo organismo mira a rafforzare il ruolo dei giovani nel processo decisionale pubblico.

"Un confronto diretto e costante con loro permetterà a questa amministrazione comunale di comprendere ancora più a fondo i bisogni, le aspettative e le energie di questa importante fascia della popolazione" Si conclude con la costituzione di un nuovo organismo permanente di monitoraggio il percorso di partecipazione civica 'Civis Anch'io', promosso dal Comune di Cesena e rivolto agli studenti delle scuole superiori della città. Al termine del percorso che ha interessato l'autunno e l'inverno è stato infatti costituito il Forum Studenti 'Civis anch'io'. Lo ha annunciato questo pomeriggio al Consiglio comunale l'assessora alla Scuola e ai Servizi educativi per l'infanzia Maria Elena Baredi.

