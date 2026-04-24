Montecastrilli il primo Consiglio comunale dei giovani | Un percorso di crescita civica TUTTI I PROTAGONISTI

A Montecastrilli si è tenuto il primo Consiglio comunale dei giovani, un evento che ha coinvolto ragazzi e ragazze della comunità. L’insediamento si è svolto a metà settimana, con la partecipazione del Sindaco, che ha definito l’evento come un momento significativo per il paese. L’iniziativa mira a promuovere la crescita civica tra i giovani, coinvolgendoli direttamente nelle attività amministrative locali.

“Un momento davvero speciale per la nostra comunità”. Il Sindaco di Montecastrilli Riccardo Aquilini ha presentato il primo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, insediatosi a metà della settimana corrente. Il progetto è stato curato dal dirigente scolastico dell’istituto Tenente.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Il consiglio comunale dei giovani di Gambettola in visita al Senato: "Un qualcosa che lascia un segno profondo"Nelle giornate del 24 e 25 marzo 2026 il consiglio comunale dei ragazzi di Gambettola ha preso parte a una visita istituzionale a Palazzo Madama,... Sondalo, nasce il primo Consiglio comunale dei ragazzi: Edoardo Peruviani eletto sindacoNella sala consiliare del municipio sondalino, si è riunito per la prima volta il Consiglio comunale dei ragazzi, iniziativa che inaugura una nuova...