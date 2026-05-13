Il Gobetti-Volta ha premiato alcuni video realizzati dagli studenti nell’ambito di un progetto dedicato alla prevenzione dell’abuso di alcol tra i giovani. L’iniziativa mira a coinvolgere i ragazzi attraverso il loro linguaggio e a promuovere un confronto aperto sui rischi legati all’uso di alcool. La premiazione si è svolta a Firenze, con la partecipazione di gruppi scolastici provenienti da diverse scuole della regione.

Firenze, 13 maggio 2026 - Il contrasto all’abuso di alcol tra i giovani passa anche dalla scuola, dal confronto diretto e dalla capacità dei ragazzi di parlare ai propri coetanei. Con questo spirito si conclude venerdì prossimo, nell’Aula Perini dell’ISIS Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli, il progetto “Alcol: spirito sconosciuto”, promosso per il terzo anno consecutivo dal Rotary Club Bagno a Ripoli in collaborazione con l’istituto. L’iniziativa, realizzata nell’annata in corso presieduta da Patrizia Angiolini, ha coinvolto studenti e insegnanti in un percorso di prevenzione ed educazione alla salute dedicato all’abuso di alcol in età adolescenziale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giovani e alcol, il Gobetti-Volta premia i video della prevenzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Presentato “Scegliamo da Campioni”: sport, alimentazione e prevenzione contro obesità e alcol tra i giovaniÈ stata presentata giovedì 26 febbraio, nella Sala Ipogea dell’Emiciclo, la piattaforma nazionale “Scegliamo da Campioni”, promossa da Figc e Lega...

Quirinale premia il cuore della Basilicata: giovani e scuola al centroIl Quirinale ha svelato questa mattina i nomi dei ventotto nuovi Alfieri della , premiando giovani che nel corso del 2025 hanno dimostrato una...

Giovani e alcol, il Gobetti-Volta premia i video della prevenzioneVenerdì si chiude il progetto Alcol: spirito sconosciuto, promosso dal Rotary Club Bagno a Ripoli insieme all’istituto superiore ... lanazione.it

Giovani e dipendenze. Alcol, consumo diffuso. Il gioco d’azzardo attrae quasi uno studente su 4di Valentina ReggianiIl consumo di alcol, tra cui il binge drinking (bere quantità eccessive in pochissimo tempo), ha un’alta incidenza tra i giovanissimi, ma preoccupa anche l’aumento del gioco ... ilrestodelcarlino.it