Quirinale premia il cuore della Basilicata | giovani e scuola al centro

Questa mattina, il Quirinale ha annunciato i nomi di ventotto giovani che nel 2025 si sono distinti per atti di solidarietà e civismo. Tra i premiati ci sono studenti e giovani che si sono impegnati nel promuovere il bene comune, ricevendo il riconoscimento ufficiale. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni dedicate al ruolo della scuola e dei giovani nel territorio nazionale.

Il Quirinale ha svelato questa mattina i nomi dei ventotto nuovi Alfieri della, premiando giovani che nel corso del 2025 hanno dimostrato una straordinaria dedizione al bene comune attraverso atti di solidarietà e civismo. Tra le eccellenze emerse in provincia di Potenza, spiccano il riconoscimento individuale per l’impegno sociale di Serena Zullo, residente a Lauria, e la targa presidenziale dedicata all’inclusione assegnata alla Classe V A della scuola primaria Grippo di Potenza. Il valore del dono: l’impegno sociale di Serena Zullo. A Lauria, la comunità celebra l’energia di una giovane adolescente che ha saputo trasformare il senso del dovere in azione concreta sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Quirinale premia il cuore della Basilicata: giovani e scuola al centro 31 eroi al Quirinale: Mattarella premia il coraggio civileAl Quirinale, Sergio Mattarella ha presieduto una cerimonia solenne dedicata al riconoscimento del valore umano e dell'impegno civile. Il laboratorio permanente della responsabilità: la staffetta dei giovani contro l’odio e l’indifferenza tra Ferramonti, il Quirinale e il Viaggio della MemoriaOltre le pietre della storia, Ferramonti di Tarsia vive come un laboratorio permanente di responsabilità civile.