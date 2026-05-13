Giovani | Coldiretti Toscana in tre anni nate oltre 1000 imprese under 40

Negli ultimi tre anni, in Toscana, sono state avviate più di mille imprese agricole da giovani sotto i 40 anni. La regione ha visto un aumento significativo di nuove attività nel settore, con numeri che attestano un interesse crescente tra le nuove generazioni. La crescita si concentra principalmente in alcune aree, dove i giovani imprenditori hanno deciso di investire nel settore agricolo.

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Arezzo, 13 maggio 2026 – In tre anni sono nate oltre mille nuove imprese agricole under 40 in Toscana. Più di 300 solo nell’ultimo anno. Un dato incoraggiante, sostenuto dalle risorse messe in campo dai bandi regionali per favorire il primo insediamento nelle aree rurali, che conferma come la strada intrapresa sia quella giusta, seppur ancora in salita. Quasi una nuova azienda agricola su due è nata nell’ultimo biennio. A pesare resta un saldo demografico profondamente negativo. Nonostante questo, nelle campagne toscane è in corso la più grande transizione generazionale del dopoguerra: secondo gli ultimi dati sono oltre 3.600 i giovani oggi alla guida di imprese agricole.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovani: Coldiretti Toscana, in tre anni nate oltre 1000 imprese under 40 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giovani: Coldiretti Toscana, in tre anni nate oltre 1000 imprese u40. Imprese giovanili portano multifunzionalita’ nell’era 5.0Arezzo, 13 maggio 2026 – In tre anni sono nate oltre mille nuove imprese agricole under 40 in Toscana. Oltre 40 imprese della Toscana Nord-Ovest al Vinitaly 2026Con uno spazio espositivo senza precedenti per dimensioni, 236 metri quadrati, e una presenza ampia e qualificata di imprese del comparto... Si parla di: Giovani: da elisir di rose e pet therapy di coppia, da pilota droni a liquori eroici, imprenditori agricoli under 40 in plenaria ad Arezzo. Giovani: Coldiretti Toscana, in tre anni nate oltre 1000 imprese u40. Imprese giovanili portano multifunzionalita’ nell’era 5.0Sono 3.600 gli imprenditori under 40. Una su tre è di prima generazione. Agriturismo attività secondaria più diffusa. Spinta contributi primo insediamento creano condizioni ricambio. Da Elisir Rose a ... lanazione.it Boom di imprese agricole giovanili, oltre mille in 3 anniTOSCANA: Negli ultimi tre anni sono moltissime le aziende agricole guidate da under 40 in tutta la Toscana: soltanto nel 2025 ne sono nate 300 ... toscanamedianews.it