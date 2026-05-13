Giovani | Coldiretti Toscana in tre anni nate oltre 1000 imprese u40 Imprese giovanili portano multifunzionalita’ nell’era 5.0

Negli ultimi tre anni, in Toscana, sono state create più di mille imprese agricole da giovani sotto i 40 anni. Queste nuove attività si aggiungono a un settore in evoluzione, con un incremento significativo di realtà imprenditoriali giovanili. La regione ha visto un aumento consistente di queste iniziative, che contribuiscono alla crescita del comparto agricolo locale. I dati sono stati diffusi da Coldiretti Toscana.

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Arezzo, 13 maggio 2026 – In tre anni sono nate oltre mille nuove imprese agricole under 40 in Toscana. Più di 300 solo nell’ultimo anno. Un dato incoraggiante, sostenuto dalle risorse messe in campo dai bandi regionali per favorire il primo insediamento nelle aree rurali, che conferma come la strada intrapresa sia quella giusta, seppur ancora in salita. Quasi una nuova azienda agricola su due è nata nell’ultimo biennio. A pesare resta un saldo demografico profondamente negativo. Nonostante questo, nelle campagne toscane è in corso la più grande transizione generazionale del dopoguerra: secondo gli ultimi dati sono oltre 3.600 i giovani oggi alla guida di imprese agricole.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovani: Coldiretti Toscana, in tre anni nate oltre 1000 imprese u40. Imprese giovanili portano multifunzionalita’ nell’era 5.0 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Toscana, boom di capitali dal Golfo. Oltre 300 imprese partecipateDagli Emirati Arabi Uniti al Qatar, passando per Israele e Iran: la regione tra le più attrattive in Italia per gli investimenti mediorientali,... Si parla di: Giovani: da elisir di rose e pet therapy di coppia, da pilota droni a liquori eroici, imprenditori agricoli under 40 in plenaria ad Arezzo. Giovani: Coldiretti Toscana, in tre anni nate oltre 1000 imprese u40. Imprese giovanili portano multifunzionalita’ nell’era 5.0Sono 3.600 gli imprenditori under 40. Una su tre è di prima generazione. Agriturismo attività secondaria più diffusa. Spinta contributi primo insediamento creano condizioni ricambio. Da Elisir Rose a ... lanazione.it Boom di imprese agricole giovanili, oltre mille in 3 anniTOSCANA: Negli ultimi tre anni sono moltissime le aziende agricole guidate da under 40 in tutta la Toscana: soltanto nel 2025 ne sono nate 300 ... toscanamedianews.it