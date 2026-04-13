Oltre 40 imprese della Toscana Nord-Ovest al Vinitaly 2026

Oltre 40 imprese della Toscana Nord-Ovest partecipano alla 58ª edizione del Vinitaly 2026, che si svolge con uno spazio espositivo di 236 metri quadrati. La regione si presenta con una presenza di imprese del settore vitivinicolo molto ampia e qualificata. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la posizione sui mercati e promuovere i propri prodotti. La manifestazione si tiene in Italia e rappresenta un appuntamento importante per il settore.

Con uno spazio espositivo senza precedenti per dimensioni, 236 metri quadrati, e una presenza ampia e qualificata di imprese del comparto vitivinicolo, la Toscana Nord-Ovest è protagonista alla 58ª edizione del Vinitaly 2026 con l'obiettivo di rafforzare il proprio posizionamento sui mercati.🔗 Leggi su Pisatoday.it Vinitaly 2026: la Toscana Nord-Ovest conquista il mondo del vinoDal 12 al 15 aprile 2026, il mondo del settore vitivinicolo si concentrerà a Verona per la 58° edizione di Vinitaly, la manifestazione internazionale... Ricerca clinica e innovazione: l’Asl Toscana nord ovest traccia il bilancio con oltre 100 studi oncologici attiviUn euro investito ne fa risparmiare tre al Servizio Sanitario Nazionale: tutti i vantaggi finanziari delle nuove terapie erogate a titolo gratuito...