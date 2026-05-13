’Giornate in campo’ tra innovazioni e tariffe

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le giornate in campo si concentrano su temi legati alle innovazioni e alle tariffe, mentre le materie prime sono soggette a aumenti di prezzo. Le produzioni registrano margini che si riducono e i costi crescono, con effetti diretti sui consumatori. Negli ultimi due mesi, i prezzi al dettaglio sono aumentati di quasi il 10%, causando una contrazione negli acquisti. La situazione si riflette sui livelli di spesa e sui comportamenti di acquisto.

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Rincari delle materie prime, produzioni e margini che si riducono, spese che aumentano e che si riverberano sui consumatori, con rialzi al carrello che, solo negli ultimi due mesi, sfiorano il 10% (fonte, Codacons), contraendo gli acquisti. Vive uno stato di forte forte preoccupazione l’agricoltura italiana, che pure vale il 15% del Pil e dà lavoro a cinque milioni di persone. Ai margini già di per sé ristretti che questa attività presenta, si aggiunge una fortissima competizione internazionale, resa ancor più difficile dalla situazione geopolitica. A scendere in campo, non solo in senso figurato, per offrire consulenza agli agricoltori è il...🔗 Leggi su Lanazione.it

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