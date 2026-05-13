’Giornate in campo’ tra innovazioni e tariffe

Le giornate in campo si concentrano su temi legati alle innovazioni e alle tariffe, mentre le materie prime sono soggette a aumenti di prezzo. Le produzioni registrano margini che si riducono e i costi crescono, con effetti diretti sui consumatori. Negli ultimi due mesi, i prezzi al dettaglio sono aumentati di quasi il 10%, causando una contrazione negli acquisti. La situazione si riflette sui livelli di spesa e sui comportamenti di acquisto.

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Rincari delle materie prime, produzioni e margini che si riducono, spese che aumentano e che si riverberano sui consumatori, con rialzi al carrello che, solo negli ultimi due mesi, sfiorano il 10% (fonte, Codacons), contraendo gli acquisti. Vive uno stato di forte forte preoccupazione l’agricoltura italiana, che pure vale il 15% del Pil e dà lavoro a cinque milioni di persone. Ai margini già di per sé ristretti che questa attività presenta, si aggiunge una fortissima competizione internazionale, resa ancor più difficile dalla situazione geopolitica. A scendere in campo, non solo in senso figurato, per offrire consulenza agli agricoltori è il...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Giornate in campo’, tra innovazioni e tariffe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Notizie correlate Innovazioni possibili per lo sviluppo delle aree interne: a Paestum il 27 marzo confronto tra istituzioni, imprese e territoriConfronto tra istituzioni, università, imprese e comunità locali per promuovere sviluppo, innovazione e resilienza nelle aree interne. Consorzi Agrari d’Italia, tornano le “Giornate in Campo”Anche quest’anno tornano “Le Giornate in Campo”: un tour itinerante che da maggio toccherà diverse regioni del Paese per fare un punto sulla... Argomenti più discussi: ’Giornate in campo’, tra innovazioni e tariffe; Giornate in Campo 2026 dei Consorzi Agrari d’Italia – 1° appuntamento – 05/06/2026; L’Osteopatia Pediatrica scende in campo: tra pochi giorni a Roma il 1° Convegno Nazionale Osteobimbo; Marco Paolini torna in campo con StraVedo, il nuovo evento sull’acqua e l’agricoltura. FISE e Menicon Soleko insieme per la salute visiva ? La prevenzione scende in campo con screening visivi gratuiti durante alcuni dei più importanti appuntamenti federali, tra cui i Campionati Italiani di Salto Ostacoli ACME di Arezzo (nelle giornate del 17 x.com Bloccato tra letture gradate e vere notizie brasiliane. Cosa funziona per i lettori intermedi? reddit Consorzi Agrari d’Italia, tornano le Giornate in CampoAll’interno del ciclo di 7 appuntamenti, i tecnici della ricerca e sviluppo di CAI mostreranno agli agricoltori le risposte dei varietali selezionati per le varie prove. Nell’ultima edizione oltre ... ilgiornale.it