Consorzi Agrari d’Italia tornano le Giornate in Campo

Da maggio, in diverse regioni italiane, si svolgeranno le “Giornate in Campo”, un evento itinerante promosso dai Consorzi Agrari d’Italia. La manifestazione si focalizza sulla coltivazione dei cereali autunno-vernini, offrendo l’opportunità di visitare aziende agricole e osservare le pratiche agricole in corso. L’iniziativa si ripete quest’anno, coinvolgendo diverse aree del Paese per aggiornare i partecipanti sulla situazione del settore cerealicolo.

Anche quest’anno tornano “ Le Giornate in Campo ”: un tour itinerante che da maggio toccherà diverse regioni del Paese per fare un punto sulla coltivazione dei cereali autunno-vernini in tutta Italia. L’ultima edizione de “Le Giornate in Campo”, che rappresenta ormai un appuntamento tradizionale per tutto il settore, ha registrato oltre un migliaio di adesioni. L’edizione di quest’anno si inserisce in un contesto particolarmente complesso: le tensioni internazionali stanno generando impatti rilevanti sul mercato dei fertilizzanti, alimentando una forte preoccupazione tra gli agricoltori italiani. Il rischio concreto è quello di comprimere,...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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