Giornata nazionale del naso rosso - Vip Verona - Caselle di Sommacampagna

Da veronasera.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 maggio 2026 si terrà a Caselle di Sommacampagna la 22esima edizione della Giornata Nazionale del Naso Rosso, un evento che coinvolge numerosi volontari e clown professionisti. L’iniziativa mira a portare sorrisi e allegria, promuovendo anche attività di solidarietà e clownterapia. L’appuntamento si svolge ogni anno in diverse località italiane ed è dedicato alla buona riuscita di momenti di svago per bambini e adulti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Preparate i sorrisi! Il 16 maggio 2026 torna l’appuntamento più colorato dell’anno. La 22esima Giornata Nazionale del Naso Rosso (GNR) arriva a Caselle di Sommacampagna per una giornata all’insegna del divertimento, della solidarietà e della clownterapia.I volontari della Federazione VIP Italia.🔗 Leggi su Veronasera.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Divertimento e solidarietà, torna a Perugia la Giornata del Naso rossoTorna anche quest’anno a Perugia la Giornata del Naso Rosso, l’evento nazionale dedicato alla raccolta fondi e alla promozione del volontariato clown...

Leggi anche: La “Lotteria del Naso Rosso“. Tra solidarietà e impegno civile

Si parla di: Divertimento e solidarietà, torna a Perugia la Giornata del Naso rosso.

vip verona giornata nazionale del naso22a Edizione della Giornata Nazionale del Naso Rosso: Una festa di gioia e sorrisi!Una giornata speciale, dedicata a scoprire e condividere la missione e i valori del Vivere in Positivo dei volontari clown di corsia dell’Associazione ... catanzaroinforma.it

vip verona giornata nazionale del nasoDomenica 31 maggio la Giornata del Naso Rosso a Cuneo: CôniVIP in Via RomaA Cuneo i clown di CôniVIP – Cuneo Viviamo In Positivo ODV porteranno nel centro storico la loro esperienza di volontariato clown, presente da oltre quindici anni ogni settimana nei reparti ospedalier ... targatocn.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web