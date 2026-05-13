Giornata nazionale del naso rosso - Vip Verona - Caselle di Sommacampagna

Il 16 maggio 2026 si terrà a Caselle di Sommacampagna la 22esima edizione della Giornata Nazionale del Naso Rosso, un evento che coinvolge numerosi volontari e clown professionisti. L’iniziativa mira a portare sorrisi e allegria, promuovendo anche attività di solidarietà e clownterapia. L’appuntamento si svolge ogni anno in diverse località italiane ed è dedicato alla buona riuscita di momenti di svago per bambini e adulti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui