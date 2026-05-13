Giornata nazionale del naso rosso - Vip Verona - Caselle di Sommacampagna
Il 16 maggio 2026 si terrà a Caselle di Sommacampagna la 22esima edizione della Giornata Nazionale del Naso Rosso, un evento che coinvolge numerosi volontari e clown professionisti. L’iniziativa mira a portare sorrisi e allegria, promuovendo anche attività di solidarietà e clownterapia. L’appuntamento si svolge ogni anno in diverse località italiane ed è dedicato alla buona riuscita di momenti di svago per bambini e adulti.
Preparate i sorrisi! Il 16 maggio 2026 torna l’appuntamento più colorato dell’anno. La 22esima Giornata Nazionale del Naso Rosso (GNR) arriva a Caselle di Sommacampagna per una giornata all’insegna del divertimento, della solidarietà e della clownterapia.I volontari della Federazione VIP Italia.🔗 Leggi su Veronasera.it
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