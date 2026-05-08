Divertimento e solidarietà torna a Perugia la Giornata del Naso rosso

Da perugiatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Perugia, si svolge nuovamente la Giornata del Naso Rosso, evento nazionale promosso dall’associazione Vip Perugia Onlus. L’iniziativa si concentra sulla raccolta fondi e sulla promozione del volontariato clown. L’appuntamento coinvolge volontari e partecipanti in attività di intrattenimento finalizzate alla solidarietà. La giornata si tiene ogni anno nella città, con l’obiettivo di raccogliere risorse a sostegno di progetti benefici.

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Torna anche quest’anno a Perugia la Giornata del Naso Rosso, l’evento nazionale dedicato alla raccolta fondi e alla promozione del volontariato clown organizzato dall’associazione Vip Perugia Onlus.L’appuntamento è fissato per sabato 17 maggio, dalle 10 alle 19, al Barton Park, dove volontari e.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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