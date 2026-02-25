La Lotteria del Naso Rosso Tra solidarietà e impegno civile

L’estrazione dei premi della “Lotteria del Naso Rosso” si è svolta mercoledì 18 nella sede di Trasimeno Vip, dopo che i volontari hanno raccolto donazioni per sostenere la clownterapia. La causa principale riguarda il supporto ai bambini in ospedale, e molti cittadini hanno partecipato per contribuire. I volontari hanno distribuito i premi, coinvolgendo attivamente la comunità locale in un gesto di solidarietà concreto. La giornata si è conclusa con entusiasmo tra i partecipanti.

© Lanazione.it - La “Lotteria del Naso Rosso“. Tra solidarietà e impegno civile

La solidarietà si tinge dei colori dei volontari di Trasimeno Vip. Mercoledì 18, nella sede dell’associazione, si è tenuta l’estrazione dei premi della “ Lotteria del Naso Rosso “, un appuntamento che coniuga il sostegno alle attività di clownterapia con il coinvolgimento diretto della comunità locale. Alla cerimonia ha preso parte il sindaco Matteo Burico, che ha affiancato la presidente Maria Cristina Maio e i volontari nelle operazioni di sorteggio, sottolineando il valore sociale di una realtà impegnata quotidianamente negli ospedali, nelle residenze per anziani e in progetti internazionali di cooperazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it Solidarietà concreta, impegno civile: la rete che unisce Irpinia e Sannio per i bambini in difficoltàLa Cisl IrpiniaSannio e il Centro Italiano Femminile di Aiello del Sabato hanno partecipato alla campagna UNICEF “Ri-EDU-chi-AMO-ci alla solidarietà”, promuovendo iniziative a favore dei bambini in difficoltà. Mattarella conferisce 31 onorificenze al merito della Repubblica: premiati impegno civile, solidarietà e testimonianza dei valori costituzionaliIl Presidente Sergio Mattarella ha consegnato 31 onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Argomenti discussi: La Lotteria del Naso Rosso. Tra solidarietà e impegno civile; Lotteria del naso rosso. Il sindaco Burico: Trasi Vip realtà da sostenere e valorizzare; Il Rogo del Pupo chiude il Carnevale di Fano: i biglietti vincenti della lotteria; Martedì Grasso: coriandoli, vento, musica e il rogo del Pupo che chiude il Carnevale di Fano. Lotteria del naso rosso. Il sindaco Burico: Trasi Vip realtà da sostenere e valorizzareCon l’estrazione dei vincitori da parte del sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico, nei giorni scorsi si è conclusa la Lotteria del naso rosso, un’iniziativa organizzata dall’associazione di v ... corrieredellumbria.it domani sabato 21 febbraio, chi viene a fare la spesa con la punta del naso rosso avrà una pizzetta in omaggio!!! - facebook.com facebook