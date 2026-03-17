ambulanza si trasforma in ludoteca

Domenica a Correggio è stata inaugurata una nuova ludoteca temporanea, trasformando un'ambulanza in uno spazio di gioco per i bambini. L'iniziativa si è svolta durante la fiera di San, attirando l'attenzione di famiglie e visitatori che hanno potuto vedere l'ambulanza adattata a un'area di svago. La struttura rimarrà aperta per un periodo limitato, offrendo un'opportunità di intrattenimento durante l'evento.

Una ‘Ludoteca d’emergenza’ è stata inaugurata domenica a Correggio, in occasione della fiera di San Giuseppe, una nuova struttura mobile in grado di poter fornire un importante servizio di supporto in luoghi colpiti da calamità naturali o da qualunque tipo di emergenza, permettendo di sopperire alla temporanea inagibilità di biblioteche, ludoteche e spazi gioco per i più piccoli. L’idea arriva dai giovani della Croce rossa correggese e rappresenta il primo esempio ufficiale di una simile struttura realizzata in Italia da un comitato locale. A tagliare il nastro tricolore sono stati alcuni dei bambini presenti alla cerimonia, insieme alle autorità civili, religiose e militari del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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