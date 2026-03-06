UCI Cinemas Arezzo celebra la Giornata internazionale della Donna con tre storie di forza e libertà

UCI Cinemas Arezzo ha deciso di celebrare l’8 marzo con una rassegna speciale dedicata a tre film: Barbie, C’è ancora domani e Anna. La scelta mira a mettere in evidenza storie che affrontano temi di donne, identità e libertà attraverso diverse narrazioni cinematografiche. La proiezione si svolgerà nell’ambito delle iniziative in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Arezzo, 6 marzo 2026 – In occasione dell’International Women’s Day, UCI Cinemas Arezzo celebra l’8 marzo con una rassegna speciale dedicata a tre film che hanno raccontato, ciascuno a suo modo, storie di donne, identità e libertà: Barbie, C’è ancora domani e Anna. Tre storie diverse e tre protagoniste femminili forti e complesse, ma anche tre opere firmate da registe che hanno saputo portare sul grande schermo uno sguardo originale e profondamente contemporaneo: Greta Gerwig, Paola Cortellesi e Monica Guerritore. Un percorso cinematografico che tra ironia, emozione e intensità, racconta la forza delle donne, la ricerca della propria identità e il desiderio di libertà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

