Giornata internazionale dei Musei l' evento al Carcere borbonico di Avellino

Il 16 maggio 2026 il Museo Irpino parteciperà alla Giornata Internazionale dei Musei, promossa dall'ICOM. L'evento si svolgerà al Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino, offrendo l'opportunità di visitare uno dei luoghi storici della città. La giornata è dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e culturale, coinvolgendo istituzioni e visitatori in un appuntamento che si ripete ogni anno.

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