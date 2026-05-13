Giornata internazionale dei Musei l' evento al Carcere borbonico di Avellino
Il 16 maggio 2026 il Museo Irpino parteciperà alla Giornata Internazionale dei Musei, promossa dall'ICOM. L'evento si svolgerà al Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino, offrendo l'opportunità di visitare uno dei luoghi storici della città. La giornata è dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e culturale, coinvolgendo istituzioni e visitatori in un appuntamento che si ripete ogni anno.
Il Museo Irpino aderisce anche quest’anno alla Giornata Internazionale dei Musei,promossa da ICOM – International Council of Museums, con un imperdibileappuntamento in programma il 16 maggio 2026 presso il Complesso MonumentaleCarcere Borbonico.L’evento in programma si inserisce nel tema scelto.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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