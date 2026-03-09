Bullismo l' ex Carcere Borbonico di Avellino ospita Educhiamo al Rispetto

Il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di Avellino sarà la quinta e ultima tappa campana di "Educhiamo al Rispetto. Insieme contro il Bullismo", il ciclo di incontri promosso dalla Regione Campania e realizzato da Scabec nell'ambito del progetto regionale di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo (L.R. n. 112017). L'appuntamento è fissato per sabato 9 maggio, dalle ore 10:00 alle 13:30, presso la Sala Ciriaco De Mita. Il programma prevede i saluti istituzionali e una performance interattiva a cura della Cooperativa sociale L'Isola che c'è — con attori, musicisti ed esperti — seguita da un dibattito aperto al pubblico. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

