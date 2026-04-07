Al Carcere Borbonico di Avellino l' evento Ricostruire l' antico posizioni e questioni aperte

Giovedì 9 aprile alle ore 15.00, il Carcere Borbonico di Avellino ospiterà un incontro intitolato “Ricostruire l’antico, posizioni e questioni aperte”. L’evento si terrà negli spazi dell’ex istituto penitenziario e vedrà la partecipazione di diversi relatori. La discussione si concentrerà su tematiche legate alla ricostruzione storica e alle sfide aperte nel settore, senza la presenza di nomi di persone o entità specifiche.

Ad Avellino, giovedì 9 aprile alle ore 15.00, gli spazi del Carcere Borbonico di Avellino ospiteranno l’incontro “Ricostruire l’antico, posizioni e questioni aperte. La Dogana dei grani di Avellino: un modello di pensiero, un laboratorio di lavoro”, promosso dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Avellino con il patrocinio della Provincia di Avellino e del Comune di Avellino. L’iniziativa intende aprire una riflessione pubblica sul tema della ricostruzione dell’antico a partire dal caso della Dogana dei Grani di Avellino, edificio simbolo della storia urbana della città e, al tempo stesso, terreno di confronto sulle questioni teoriche e operative che oggi attraversano il progetto di restauro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Separazione delle carriere, al Carcere Borbonico di Avellino l'incontro promosso dall'Ordine degli avvocati di AvellinoIl tema della separazione delle carriere è al centro del focus promosso dall’Ordine degli Avvocati di Avellino.

Bullismo, l'ex Carcere Borbonico di Avellino ospita "Educhiamo al Rispetto"Il Complesso Monumentale del Carcere Borbonico di Avellino sarà la quinta e ultima tappa campana di "Educhiamo al Rispetto.

Argomenti più discussi: Il Governo del Territorio e la disciplina urbanistica: focus e protocollo d'intesa al Carcere Borbonico; Pasqua a Caltagirone: l'arte ceramica tra riti e tradizioni; Acqua, un bene prezioso: convegno a Grottaminarda nel ricordo dell'educatore Vittorio Caruso; Il Sogno continua, Calvetti in scena al Museo Irpino.

Nel reel di Giacomo Spataro alcuni momenti dell'inaugurazione e particolari delle opere di “Terra e Forma”, la mostra - visitabile sino al 24 maggio al Carcere Borbonico- dedicata ai 40 di tradizione figurinaia del maestro Vincenzo Velardita, a cura di Claudio L - facebook.com facebook